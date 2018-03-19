Пожар в Черновцах: дым видно за километры (фото, видео) [ Редактировать ]
В сети появились видеоролики масштабного пожара, который 19 марта вспыхнул в Черновцах на Калиновском рынке.
На кадрах видно, что даже на большом расстоянии от эпицентра пожара в небе заметен густой черный дым.
Огонь вспыхнул в секторе продажи ковров и охватил площадь около 1000 кв. м. Также спасатели сообщают, что травмирован один человек. К тушению пожара привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.
Напомним, В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины.
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