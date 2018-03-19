В сети появились видеоролики масштабного пожара, который 19 марта вспыхнул в Черновцах на Калиновском рынке.

На кадрах видно, что даже на большом расстоянии от эпицентра пожара в небе заметен густой черный дым.

Огонь вспыхнул в секторе продажи ковров и охватил площадь около 1000 кв. м. Также спасатели сообщают, что травмирован один человек. К тушению пожара привлечены 9 единиц техники и 39 человек личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

Напомним, В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины.