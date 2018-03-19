На Донбасі бойовики порушують перемир'я на околицях Авдіївки [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Стан бійця задовільний - повідомили у штабі. Бойовики порушили перемир'я двічі - з гранатометів та стрілецької зброї били по околицях Авдіїівки, під Донецьком. На інших ділянках фронту ворожих обстрілів не зафіксовано.
по теме
Под Авдеевкой активизировались снайперы противника
Один пограничник погиб, еще один ранен в Донецкой области. В одном из блиндажей погранотряда на пропускном пункте "Майорское" взорвалась граната.
Война на Донбассе: вражеские диверсанты атаковали украинские позиции
Бойцы говорят - перемирие немного связало им руки. На ответный огонь нужно дождаться особого разрешения.
Война на Донбассе: боевики открыли огонь
17 марта, боевики снова сорвали договоренности о прекращении огня. С начала суток зафиксирован 1 обстрел украинских позиций на донецком направлении.
ОБСЕ сообщила об увеличении количества взрывов на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, одновременно зафиксировав большее количество взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Круговая оборона: как живут десантники на границе с Россией
Наверное все украинцы уже привыкли к новостям с фронта. Может показаться, что за годы войны на этой территории уже не осталось темных пятен.
Операція об'єднаних сил: війна на Донбасі отримала нову назву
Не Антитерористична, а Операція об'єднаних сил. Так відтепер офіційно називатиметься війна на Сході. Командуватиме українськими об'єднаними силами - генерал-лейтенант Сергій Наєв. Нового очільника сьогодні представив президент під час візиту на Луганщину.