Павло Клімкін передав Раді ЄС перелік 140 осіб, причетних до організації виборів у Криму. Списки український міністр закордонних справ віддав своїм колегам з ЄС сьогодні вранці - перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Україна - одна з головних тем зустрічі європейських дипломатів. Про що саме йшлося - розкаже Олена Абрамович.

Рада міністрів закордонних справ ЄС розпочалась о 9 ранку. А ще за годину до початку - учасники зустрілись з очільником українського МЗС - Павлом Клімкіним. І якщо зазвичай у такій зустрічі беруть участь лише 10-15 країн з групи друзів України, то цього разу зацікавленість виявила безпрецедентна кількість міністрів.

"Це була суперова зустріч. Всі міністри, які були на той час в Брюсселі і які встигли - і там були більше 20 міністрів - були і Могеріні, і Йоханес Хан - я вважаю що це не просто висловлення нам підтримки, а реальна вже якась атмосфера союзницьких відносин", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Об'єднали європейців навколо України останні події, зауважив міністр. У ЄС зрозуміли - питання російської агресії більше не стосується лише окремих країн на сході континенту.

"Ще рік тому багато хто не вірив що Росія може використовувати хімзброю загрожуючи громадянам ЄС на території Великобританії, що вона може втручатися в вибори на території цивілізованого світу. Росія пройшла не просто всі червоні лінії, для неї зараз червоних ліній немає. І оце розуміння воно стовідсотково є", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Про підтримку України перед початком зустрічі заявила і верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні. А також новий очільник німецького МЗС.

"Я була в Києві рівно тиждень тому та висловила повну підтримку як щодо належного втілення мінських угод, так і політики неприйняття анексії Криму, яку ми вважаємо незаконною і не визнаємо. А також нашу повну підтримку програмі реформ в Україні", - говорить Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань закордонних справ.

"Анексія та порушення міжнародного права триває уже 4 роки. Наша позиція була і залишатиметься чіткою. Ми не будемо підтримувати будь-які дії, які намагаються узаконити це опосередковано. Ми підтримуємо український уряд, але також очікуємо продовження реформ", - говорить Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.

Українські реформи у Брюсселі згадують не просто так - їх поступ також обговорювали міністри на зустрічі. І ще раз нагадали Україні про необхідність створити антикорупційний суд.