Засукати рукави довелося комунальникам та рятувальникам цими вихідними - Україну знов занесло снігом. Заметілі із заходу просунулися на південь та в центр країни. Були знеструмлені майже 130 населених пунктів. Усі подробиці - у наступному матеріалі.

На Прикарпатті наслідки снігопаду долають уже другу добу поспіль. Шляховики розчищали й посипали дороги сіллю та спецсумішами всю ніч. Та деяких ділянок на перевалах у гірських районах досі не дісталися. Не покладали рук і рятувальники зі снігової пастки витягли десяток автомобілів.

"Поблизу села Олешів на автодорозі Івано-Франківськ-Тернопіль вантажні автомобілі не змогли здійснити підйом на цій дорозі, оскільки багато снігу було і тому зверталися за допомогою до рятувальників", - говорить Світлана Бабушкіна, головний спеціаліст сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС України в Івано-франківській області.

У самому Івано-Франківську дороги та тротуари чистять не так завзято, скаржаться містяни.

"Не чистится ничего, ничего не делается".

"Кошмар, та ви подивіться яке, то це почищено? Так тяжко йти, нема кому, машин нема, двірники заняті. Вчора в мене зранку чоловік в будинку згрібав, щоб хоч вийти з будинку", - говорить Любов, жителька Івано-франківська.

У Львові сніг сипав усі вихідні. Замети сягнули 10 сантиметрів. Комунальники звітують: упоралися.

"Ми готувалися до набагато гіршої ситуації на дорогах. Але оскільки вдалося оперативно реагувати на такі початкові випадки запобігли заторам і сніг, який випав не дав якогось такого великого масштабу, колапсу", - говорить Віталій Туровцев, прес-секретар ДСНС у Львівській області.

Дніпро засипало цілих три дні. Сьогодні вранці містяни не могли дістатися на роботу - громадський транспорт майже не ходив. Хтось чекав годинами на зупинках. Хтось рушав пішки. На заміських трасах ситуація не ліпша - рятувальники витягли з заметів понад 250 машин.

"Є дороги, де ускладнений рух. Це у напрямку на Запоріжжя. Південний обхід, Кривий Ріг на Запоріжжі. Дніпро - це епіцентр цієї стихії. Тобто, навколо Дніпра ми маємо найбільші ускладнення", - говорить Олександр Шевченко, заступник керівника Гу Дснс у Дніпропетровській області.

Непереливки й енергетикам. Без світла по області залишилися 40 населених пунктів. Синоптики втішають: найближчими днями сильних опадів не буде.

"20 березня вночі без істотних опадів, вдень - сніг мокрий, сніг, ожеледь. Завтра на день від 3 морозу до 2 тепла", - говорить Василь Гринчак, керівник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

А от у середу стихія може повернутися. У мерії вирішили влаштувати школярам і містянам - позапланові вихідні.

"Вторник и среду сделать выходные дни для бюджетной сферы кроме водоканалов, теплосетей, дошкольных учреждений и больниц", - говорить Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра.

Запорізька область теж оговтується від стихії, через сильний вітер знеструмлені 28 населених пунктів. Рятувальники витягли з засніжених кюветів кілька машин, які не втрималися на слизькій дорозі. А у середмісті Запоріжжя, через ожеледь - перекинулася маршрутка. Четверо пасажирів - дістали забиття.

Пораються на дорогах і комунальники Одещини, там, біля селища Любашівка - утворився величезний затор - застрягли сотня автомобілів, серед них - два автобуси з дітьми. Надзвичайники майже три години витягали автівки із заметів.