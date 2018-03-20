Прыщи - серьезная проблема, которая может коснуться человека любого возраста - и подростка, и взрослого. Эксперты рассказали о том, как бороться с прыщами и как предотвратить появление новых.

Питание

Проанализируйте, что вы едите. Если в вашем рационе слишком много сладкого, жареного, мучного (особенно - дрожжевая выпечка), молочных продуктов, нужно пересмотреть диету.

Попробуйте убрать такие продукты и наблюдайте за кожей.

Уход

Если несмотря на отсутствие вредных продуктов проблемы не прекратились, обратите внимание на полочку с косметикой - все ли средства подходят именно вашему типу кожи, не просрочены ли они, нет ли в составе агрессивных ингредиентов.

Здоровье

Если вы выполнили два предыдущих условия, а кожа никак не отреагировала, стоит обратиться к дерматологу. Он назначит нужные анализы. Причиной возникновения прыщей может быть и гормональный сбой, и паразиты в коже, и серьезные проблемы с ЖКТ. На этом этапе делать выводы и назначать лечение может только врач.

Что нельзя делать:

Не пересушивайте кожу. Даже если у вас жирная или комбинированная кожа, это еще не значит, что нужно атаковать ее средствами с большим содержанием спирта. От этого станет только хуже, т.к. из-за агрессивного влияния железы будут выделять еще больше жира.

Не пытайтесь вылечить прыщи народными средствами. Времена, когда слово "косметика" была синонимом слова "опасная химия" давно прошли. Поверьте, над созданием средств (особенно аптечных) работают профессионалы, а эффект от использования относительно предсказуем (в отличие от масок из еды).

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