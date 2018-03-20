Согласно прогнозам синоптиков, 20 марта в Украине сохранится зимняя погода, в некоторых районах пройдут сильные снегопады, передает Укргидрометцентр.

Большая часть территории Украины окажется в зоне влияния циклона, перемещающегося с Балкан на Черное море, в стране сохранится холодная погода с температурой ниже климатической нормы для этого периода.

Ночью в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; днем в Украине умеренный снег, на юге, востоке и Закарпатье с дождем, в центральных, Одесской и Николаевской областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 18° мороза, на западе и юге страны 3-8 мороза.

Днем температура ожидается в пределах 2-7° мороза, в южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской области - от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем 13-18.

В Киеве ночью - без осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

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