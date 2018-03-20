В Одессе на взятке поймали психиатра (фото) [ Редактировать ]
В Одессе на взятке попался врач-эксперт одного из профильных медучреждений. Операцию по задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Злоумышленник требовал от местного жителя две тысячи долларов США за содействие в беспрепятственном получении заключения судебно - психиатрической экспертизы. Оперативники спецслужбы задокументировали получение врачом одной тысячи американских долларов - первой части неправомерной выгоды.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" таможенники попались на взятке.
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