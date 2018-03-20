Пасха в 2018 году в Украине попадает на 8 апреля. Всегда во время праздничного богослужения освящаются корзины с куличами, пасхальными яйцами и другими блюдами.

Пасхальная корзина в Киеве и в целом по Украине за год подорожала на 25%. По данным гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, пасхальная корзинка (кулич, полкило мяса, 10 яиц) будет стоить около 180 гривен, или дороже прошлогодней на 20-25%, потому что за год больше всего подорожало мясо и масло, входящее в рецепт кулича.

За основу мы взяли продукты, которые принято освящать в церкви:

кулич

крашеные яйца

домашняя колбаса или буженина

творог

масло

cало

хрен

соль

кагор

Как подорожали цены на пасхальные продукты за год, смотрите в нашей инфографике.

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