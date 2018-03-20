Продукты, которые опасны для сердца - ученые [ Редактировать ]
Ученые считают: главная причина того, что сердечно-сосудистые заболевания вырвались на первое место - не только стрессы, но и изменение стиля питания. А именно - преобладание в рационе большого количества продуктов со "скрытыми" жирами, передает edaplus.info.
Исследователи кафедры кардиологии Мюнхенского университета назвали пятерку продуктов, действительно опасных для сердца и сосудов:
1. Все изделия с модифицированными жирами и в состав которых входят маргарины, сдобное печенье, торты с кремом.
2. Копченые и сырокопченые колбасы.
3. Икра - красная и черная.
4. Шампанское и шипучие вина.
5. Пиво - больше 0,5 литра в день для мужчин и 0,33 для женщин.
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