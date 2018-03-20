У Британії назвали мотиви отруєння Сергія Скрипаля [ Редактировать ]
Сергія Скрипаля отруїли, аби залякати опозиційно налаштованих до Кремля. Про це у своїй статті для видання Daily Mail заявив глава британського МЗС Борис Джонсон.
За його словами, використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти Скрипаля та його дочки Юлії четвертого березня було навмисним. Росіяни хотіли продемонструвати інакодумцям: ми будемо переслідувати вас, знайдемо і вб'ємо, і водночас будемо це заперечувати.
У зв'язку з цим Британія висилає 23 співробітники російського посольства в Лондоні. Сьогодні - разом із членами сімей - Сполучене Королівство залишило близько 80 осіб. Британські дипломати, яких Москва висилає з Росії у відповідь, повернуться на батьківщину до кінця тижня.
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