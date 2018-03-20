Катар будет поставлять газ в Украину [ Редактировать ]
Катар будет поставлять сжиженный газ в Украину. Об этом заявил Президент Украины. Договор о поставках подписали во время визита Петра Порошенко в эту страну. Транспортировать топливо планируют двумя путями - через LNG-терминал в Польше и через Босфор. Кроме того, страны подписали еще одно соглашение - о взаимном безвизе.
"Я хочу привітати всіх українців з тим, що нарешті нам вдалось домовитись і підписати угоду по безвізові подорожі українців до Катару. І катарців до України. Це придає ще більшу вагу українському паспорту. Хочу нагадати, що Доха є авіаційним хабом. Ми запустили два літака вдень - для того, щоб скороти відстань. Це трохи більше чотирьох годин. Від стань між Києвом та Дохою. І покладаємо великі надії на це", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.
Таким образом Катар станет 86 по счету страной, куда украинцы смогут путешествовать без предварительного оформления визы. Все, что необходимо - биометрический загранпаспорт и проездные документы. Правда речь идет все же об ограниченном пребывании - от трех месяцев до полугода, в зависимости от страны. В МИДе уверяют: до конца этого года хотят выйти на рекордные 100 стран с безвизом для украинцев.
по теме
Катар допоможе Україні скрапленим газом - Порошенко
Вже за кілька місяців українці зможуть подорожувати до Катару без віз. На території країни вони зможуть перебувати упродовж трьох місяців раз на півроку. Про це повідомив Петро Порошенко за результатами візиту української делегації до Катару.
Украина подписала "безвиз" с еще одной страной
Находиться на территории государства без визы можно сроком до 90 дней.
Украина и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве
В присутствии президента Украины Петра Порошенко и эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Катара о военно-техническом сотрудничестве.
В Украине изменятся условия получения гражданства
Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал законопроект, которым вносится ряд изменений в закон о гражданстве.
Порошенко призвал не признавать выборы в Крыму
Кувейт поможет Украине с подготовкой солдат. А также с поставками и модернизацией военной техники. Договор об этом подписали во время сегодняшнего визита президента Украины в Кувейт.