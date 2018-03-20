Катар будет поставлять сжиженный газ в Украину. Об этом заявил Президент Украины. Договор о поставках подписали во время визита Петра Порошенко в эту страну. Транспортировать топливо планируют двумя путями - через LNG-терминал в Польше и через Босфор. Кроме того, страны подписали еще одно соглашение - о взаимном безвизе.

"Я хочу привітати всіх українців з тим, що нарешті нам вдалось домовитись і підписати угоду по безвізові подорожі українців до Катару. І катарців до України. Це придає ще більшу вагу українському паспорту. Хочу нагадати, що Доха є авіаційним хабом. Ми запустили два літака вдень - для того, щоб скороти відстань. Це трохи більше чотирьох годин. Від стань між Києвом та Дохою. І покладаємо великі надії на це", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

Таким образом Катар станет 86 по счету страной, куда украинцы смогут путешествовать без предварительного оформления визы. Все, что необходимо - биометрический загранпаспорт и проездные документы. Правда речь идет все же об ограниченном пребывании - от трех месяцев до полугода, в зависимости от страны. В МИДе уверяют: до конца этого года хотят выйти на рекордные 100 стран с безвизом для украинцев.