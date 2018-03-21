Незграбне пограбування. Пригоди безталанного злодія зафіксувала камера відеостеження в торговельному центрі Мельбурна. Спершу чоловікові дверима прищемило ногу, а потім затисло рюкзак. Під час спроби перескочити через перила ескалатора він упав.

І "засвітив" обличчя практично на всіх камерах. Щоправда, грабіжник усе-таки дістався мети зламав двері книжкової крамниці і, спотикаючись, виніс сейф. Та принаймні у чомусь злодієві пощастило - поліція досі його не впіймала.