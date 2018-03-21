Стіну Плачу очистили від молитовних записок [ Редактировать ]
У Єрусалимі Стіну Плачу очистили від молитовних записок. Група прибиральників понад три години діставала послання Богові. Потім, за спеціальним обрядом, їх захоронили на Оливковій горі.
Таке очищення в Єрусалимі проводять двічі на рік, щоби звільнити місце для нових прохань.
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