Таке очищення в Єрусалимі проводять двічі на рік

У Єрусалимі Стіну Плачу очистили від молитовних записок. Група прибиральників понад три години діставала послання Богові. Потім, за спеціальним обрядом, їх захоронили на Оливковій горі.

Таке очищення в Єрусалимі проводять двічі на рік, щоби звільнити місце для нових прохань.