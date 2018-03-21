Вантажівки з України застрягли на кордоні із Росією [ Редактировать ]
Росія не пропускає вантажівки з України через КПП Гоптівка, що в Харківській області, та Катеринівка на Сумщині. Зранку там вже скупчилося до сотні фур. Як повідомили в Держприкордонслужбі - це пов'язано зі збоєм програмного забезпечення митників Росії.
Українські прикордонники просять водіїв, які планують найближчим часом перетнути українсько-російський кордон, по можливості обрати інші маршрути.
по теме
Украина усложнит россиянам въезд через границу
Совет национальной безопасности и обороны собирается внедрить механизмы дополнительного контроля для въезда россиян в Украину.
У Кабміні припинятимуть програму економічного співробітництва України і Росії
Припинити дію програми економічного співробітництва України і Росії на 2011-2020 роки планують сьогодні урядовці. Це передбачено порядком денним, що оприлюднений на сайті Кабміну.
Дело Сущенко: когда журналист выйдет на свободу
Детали рассказал адвокат Романа Сущенко.
Открытие "Крымского моста": в России назвали дату
Проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки
В Украине прошли акции протеста против выборов в Крыму
В России прошли выборы президента. Впервые, главу федерации выбирали и в оккупированном Крыму. Это вызвало протесты в Украине. Но все избирательные участки открылись вовремя. Посольство России в столице и генконсульства в Одессе, Харькове и Львове под усиленной охраной.