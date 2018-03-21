Росія не пропускає вантажівки з України через КПП Гоптівка, що в Харківській області, та Катеринівка на Сумщині. Зранку там вже скупчилося до сотні фур. Як повідомили в Держприкордонслужбі - це пов'язано зі збоєм програмного забезпечення митників Росії.

Українські прикордонники просять водіїв, які планують найближчим часом перетнути українсько-російський кордон, по можливості обрати інші маршрути.