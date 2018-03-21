А ще сьогодні Кабмін заборонив оформляти українські паспорти у формі книжки. У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення приймається, оскільки підрозділи Міграційної служби в повному обсязі забезпечені матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі ID-паспорта.

Нагадаю, паспорти у вигляді ID-картки почали оформляти в 2016 році, паралельно використовуючи старі бланки. Тепер будуть видавати виключно пластикові картки.