Еще одно решение првительства - Украина остановила действие программы экономического сотрудничества с Россией. Но конкретики никакой не прозвучало. И эта информация выглядит несколько противоречиво на фоне другой новости - Кабмин отложил введение эмбарго на импорт российских удобрений. На этом запрете настаивает ряд нардепов. Поскольку, несмотря на санкции, миллионы тонн контрабандного российского карбомида и аммиачной селитры, продолжают поставлять в Украину.

Еще три недели назад, парламентарии выступили на заседании Правительства с требованием расширить перечень антидемпинговых пошлин против ввоза в Украину российских удобрений. Однако решение до сих пор не принято. Сегодня нардепы снова обратились к премьеру.

"Чому це перекладати, затягувати час - на кого працює уряд в таких умовах? Ми підігруємо Москві. Чи ми повинні думати про власні націнтереси? Захистити власного виробника, наші робочі місця, щоб українці не лишилися без роботи?", - говорит Михаил Головко, народный депутат Украины, внефракционный.

Принять решение в эту среду - на прошлом заседании Кабмина пообещал премьер Владимир Гройсман. Однако сегодня, введение запрета, снова перенесли.

"Справді було моє доручення минулого тижня, відповідно до цього доручення, зараз мер, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади, закінчить оформлення цього рішення, але я наголошую, що 26 числа, ми маємо ухвалити рішення, яке буде відповідати національним інтересам України", - пояснил Владимир Гройсман, Премьер-министр Украины.

Разработать новый перечень пошлин, Глава правительства поручил первому Вице-премьеру Степану Кубиву. Тот перечет - вводить запрет пока, что нельзя. Якобы, из-за того, что Россия может подать на нас в суд.

"Ми все робимо по закону, по тій причині, що тільки приймемо рішення не в правовій площині, ми відразу будемо мати оскарження. Ми в той же день, як домовлялися з вами, направили документи у відповідні міністерства", - говорит Степан Кубив, Первый вице-премьер-министр Украины.

Но вот депутаты уверены - кто-то специально затягивает введение эмбарго на закупку удобрений производства страны-агрессора, пока наши заводы - стоят.

"Складається враження, що реально є потужні лобісти в уряді, які відстоюють інтереси російських виробників Єврохіму і інших, які фінансують тероризм на сході. Україна втрачає мільярди. Минулого року, ця сума становила 550 $ млн.", - рассказывает Михаил Головко, народный депутат Украины, внефракционный.

"Це десятки тисяч сімей, які не можуть нагодувати своїх дітей. Це люди, які поїхали закордон, це спеціалісти, які виїжджають. Це практично війна всередині країни. Кабмін якщо не прийме рішення і не поставить ембарго - це буде зрада українського народу, зрада українських підприємства і зрада хімічної галузі", - поясняет Сергей Шахов, народный депутат Украины, группа "Воля народа"

Только с начала года в страну уже завезли контрабандный российский карбомид и аммиачную селитру на 70 $ млн. А за последние три недели, пока в Минэкономики определяются с решением - поставки увеличились в разы, уверяет депутат.

"Ключові обсяги міндобрив на посівну весняну вже завезені, а хто не встиг то встигнуть завезти, як раз найближчим часом і весна пройде під акомпонімент російських добрив. Якщо наступний пн буде то саме що цієї середи, то буде зрозуміло, що це послідовна позиція уряду з цього питання", - говорит Сергей Рудык, народный депутат Украины, "Блок Петра Порошенко".

По данным военной прокуратуры, главный поставщик удобрений в Украину - Еврохим - также помогает закупать оружие боевикам на Востоке Украины.

"Є інформація по цій компанії Єврохім ,що її керівництво закупило величезну кількість снайперських і антиснайперських комплексів. Ця компанія напряму фінансує тероризм. Ця компанія озброїла найманців які вбивають наших друзів. Коли звучить на уряді питання давайте це все зробимо по закону тому, що можливо російська компанія затаскає нас по судам -у нас іде гібридна війна і ворог з нами не бавиться, буде суд і будемо судитися, ми захищаємо інтереси українсько виробника", - говорит Андрей Антонищак, народный депутат Украины, "Блок Петра Порошенко"

Проверить кто в правительстве стоит за лоббированием интересов российского Еврохима нардеп Олег Петренко требует от НАБУ. Он уже отправил в бюро соответствующее депутатское обращение.

"Докази є того, що саме ними було профінансоване обладнання для контрснайперської боротьби, а за останній місяць, тільки в моєму рідному Азові в снайперських дуелях загинуло двоє бійців. Тому є розуміння, за які гроші купувалось це обладнання з допомогою якого вбивались мої побратими і ті ж самі гроші стимулюють процеси затягування безкінечного в Кабміні і Міненкономіки", - говорит Олег Петренко, народный депутат Украины, внефракционный

Если Кабмин не прекратит закупку удобрений из страны-агрессора депутаты обещают более радикальные меры.

"Тоді коли українські батальони, воїни АТО, громадські організації, працівники заводів, прості українці заблокують на Сході України залізницю, автомагістралі, відповідно тоді, Уряд буде реагувати і введе ембарго на ввезення російських міндобрив на територію України, бо по-іншому я бачу це питання вирішити не можна", - рассказывает Олег Осуховский, народный депутат Украины, внефракционный

Следующее заседание правительственной комиссии по введению эмбарго на импорт российских удобрений должно состояться в следующий понедельник.