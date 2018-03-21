Проблемы с сердцем можно заметить по внешним признакам. Фото: femina.in

Существуют видимые внешние признаки, которые могут указать на нарушения в работе сердца до того, как вы пострадаете от сердечно-сосудистого события, которое изменит или остановит вашу жизнь.

Преподаватель анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор делится шестью такими признаками, пишет Тhe Сonversation.

1.Складка на мочке уха.

Одним из индикаторов является диагональная складка на мочке уха, известная как знак Франка. Существует связь между видимой линией на ушной мочке и повышенным риском атеросклероза, при котором в артериях формируются бляшки.

2.Проблемные десны и выпадающие зубы.

Рот полон хороших и плохих бактерий. Оттуда плохие бактерии могут попасть в кровь и спровоцировать воспаление кровеносных сосудов, что приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследования показали, что выпадение зубов и воспаление десен являются маркерами сердечных болезней.

3.Утолщенные ногти.

Вследствие увеличения количества производимых тканей форма ногтя меняется, становясь более толстой и широкой. Изменение, как правило, безболезненное и происходит на обеих руках.

Причина, по которой это изменение указывает на проблемы сердца, следующая. Кислородсодержащая кровь не достигает пальцев, поэтому клетки начинают производить специальный белок, который способствует росту, призванному исправить проблему.

4.Жировые образования на коже.

Еще одним признаком проблем с сердцем являются желтоватые образования на коже. Они могут появляться на локтях, коленях, веках или ягодицах. Сами по себе образования безвредны, однако могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

5.Светлое кольцо вокруг радужки.

Жировые отложения также могут быть заметны в глазах. Это серые кольца вокруг цветной части глаза – его радужки. Так называемая роговичная дуга начинает появляться в верхней или нижней части радужки и развивается, пока не образует полноценный круг. Зрению это не вредит.

Доказано, что наличие таких жировых колец связано с факторами риска развития ишемической болезни сердца.

6.Синие губы.

Как правило, губы красные, но у людей с проблемами сердца могут приобрести синеватый оттенок. Причина такого явления заключается в том, что сердечно-сосудистой системе не удается доставить кислородосодержащую кровь в соответствующие ткани.

Читайте также, что происходит в мозге во время сна.