В Харькове на вокзале массово эвакуировали пассажиров [ Редактировать ]
В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали тысячу человек из-за подозрения о минировании здания. После проверки информация не подтвердилась.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено.
"Сообщение о взрывчатке на железнодорожном вокзале Харьков-Пассажирский поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20:42. Эксперты тщательно осмотрели место происшествия, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению", - отметили в полиции.
Накануне в Нью-Йорке на автовокзале произошел взрыв.
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