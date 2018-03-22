В Харькове с железнодорожного вокзала эвакуировали тысячу человек из-за подозрения о минировании здания. После проверки информация не подтвердилась.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Полицейские эвакуировали около 1000 человек и осмотрели 25 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории. Взрывных устройств или веществ не обнаружено.

"Сообщение о взрывчатке на железнодорожном вокзале Харьков-Пассажирский поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня около 20:42. Эксперты тщательно осмотрели место происшествия, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному правонарушению", - отметили в полиции.

Накануне в Нью-Йорке на автовокзале произошел взрыв.