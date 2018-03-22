США надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $620 млн [ Редактировать ]
Україна може отримати від США понад 620 $ млн. фінансової допомоги. Відповідний проект бюджету на цей рік розглядають у Конгресі. 200 $ млн з цієї суми - військова допомога. Йдеться про надання летальної зброї оборонного характеру, навчання українських військових, логістику та підтримку розвідки.
Конгрес має затвердити бюджет до п'ятниці, потім його повинен підписати Дональд Трамп. Нагадаю, на початку березня Держдеп США схвалив продаж Україні 37 протитанкових комплексів Javelin на 47 $ млн.
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