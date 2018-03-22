Жуткое ДТП в Таиланде: автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком [ Редактировать ]
В Таиланде в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли 18 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщается, пассажирский автобус попал в ДТП на северо-востоке Таиланда в провинции Накхон Ратчасима в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 человека пострадали.
Отмечается, что автобус с пассажирами возвращался в северо-восточную провинцию Каласин из дальнего путешествия в приморскую провинцию Чантабури, которая граничит с Камбоджей.
Как сообщает Вangkok Post, двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, после чего оба водителя потеряли управление, автобус съехал с дороги и перевернулся, а грузовик врезался в дерево.
Согласно информации издания, по статистике Всемирной организации здравоохранения, Таиланд имеет второй по величине уровень смертности в мире после Ливии.
Напомним, подполковник Нацполиции насмерть сбил человека.
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