Пасажира з вибухівкою затримали о шостій ранку у столичному метро на станції Житомирська.

Чоловік віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори. Як повідомили у Нацполіції, чоловік - уродженець Волинської області, йому 27 років. Із затриманим зараз працюють співробітники Служби безпеки. У столиці посилили заходи безпеки, зокрема, у транспорті.