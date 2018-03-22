Верховная Рада одобрила арест депутата Надежды Савченко (внефракционная).

За соответствующее решение проголосовали 268 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Савченко инкриминируют сразу несколько преступлений.

В частности, по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на государственного или общественного деятеля), ст. 258 (террористический акт), ст.258-3 (создание террористической группы), ст. 263 (незаконное обращение с оружием о боеприпасами) Уголовного кодекса.

Согласно представлению генпрокурора, в ноябре прошлого года она вместе с главой общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и другими лицами запланировала обстрелять из гранатометов и пулеметов здание Верховной Рады, Кабинета Министров, администрации президента и рядом стоящие жилые дома.

Во время пребывания в парламенте президента, премьер-министра и членов правительства они якобы планировали гранатами подорвать Раду изнутри и из огнестрельного оружия убить высших должностных лиц.

Второй их план, согласно представлению, заключался в том, чтобы в ночное время захватить парламент, убив для этого охраняющих его правоохранителей.

Указывается, что одновременно планировалось вооруженное нападение на жилье и транспорт президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Для реализации этого замысла Савченко с Рубаном якобы привезли с оккупированной территории арсенал оружия, которое испытывали на военном полигоне в Хмельницком.

Напомним, Верховная Рада одобрила легализацию самостроев.