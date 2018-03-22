Пожар не могут потушить. Фото "МБ".

В центре Черновцов загорелось здание транспортного колледжа на улице имени 28 июня, спасатели пока не могут потушить пожар.

Из здания колледжа эвакуированы несколько сотен человек. Причины пожара пока не известны, сообщил мэр города Алексей Каспрук, передает "МБ".

В результате возгорания повреждена почти вся крыша колледжа. Спасатели пытаются локализовать пожар. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Несколькими днями ранее в Черновцах горел один из крупнейших рынков Украины.