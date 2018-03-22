Кровавое ДТП: в Луцке столкнулись маршрутки, есть раненые [ Редактировать ]
В Луцке произошло столкновение двух маршруток, в результате которого, одиннадцать пассажиров травмированы, двое направлены в больницу.
Предварительно установлено, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него врезалась другая маршрутка, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Ранее под Запорожьем: подполковник Нацполиции насмерть сбил человека.
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