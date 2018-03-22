В Луцке произошло столкновение двух маршруток, в результате которого, одиннадцать пассажиров травмированы, двое направлены в больницу.

Предварительно установлено, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него врезалась другая маршрутка, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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