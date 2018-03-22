В Севастополе загорелась электростанция, со скандальными турбинами от Siemens (видео) [ Редактировать ]
В оккупированном Севастополе произошел пожар на теплоэлектростанции, которая строится у Федюхины высот Балаклавской долины. Видео пожара опубликовал очевидец в YouTube.
Ранее на этой ТЭС были незаконно установлены две турбины Siemens SGT5-2000E, которые Россия доставила на оккупированный полуостров в нарушение международных санкций.
На опубликованном видео видно, как с территории объекта поднимаются черный дым.
В июле 2017 Россия незаконно завезла в оккупированный Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens. В компании факт поставки подтвердили, однако отметили, что сначала они предназначались для установки на объектах в Краснодарском крае.
Как сообщалось, в центре Черновцов не могли потушить пылающий колледж.
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