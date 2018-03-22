В оккупированном Севастополе произошел пожар на теплоэлектростанции, которая строится у Федюхины высот Балаклавской долины. Видео пожара опубликовал очевидец в YouTube.

Ранее на этой ТЭС были незаконно установлены две турбины Siemens SGT5-2000E, которые Россия доставила на оккупированный полуостров в нарушение международных санкций.

На опубликованном видео видно, как с территории объекта поднимаются черный дым.

В июле 2017 Россия незаконно завезла в оккупированный Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens. В компании факт поставки подтвердили, однако отметили, что сначала они предназначались для установки на объектах в Краснодарском крае.

Как сообщалось, в центре Черновцов не могли потушить пылающий колледж.