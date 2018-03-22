На 27 лет затянулся ремонт в Черкасском Университете имени Богдана Хмельницкого. Еще в начале 90-х пожар охватил здание - оставив от него лишь стены. И с тех пор здесь катастрофически не хватает помещений, как собственно и денег на ремонт. И такая ситуация во многих вузах.

Но бывают и исключения из правил. Подробнее - наши корреспонденты.

Шесть вечера, а у студентов Черкасского национального университета учеба в самом разгаре. В этом корпусе - 6 кафедр. Из-за нехватки кабинетов - студенты вынуждены учится в три смены. Последняя пара заканчивается в начале восьмого.

"Дуже важко, тому що ми тут до сьомої години вечора, поки ми доберемося у гуртожиток - це дуже незручно і треба зробити завдання на завтра і свого часу немає", - рассказывает Алина Колиснеченко, студентка Черкасского национального университета.

В таких условиях - студенты учатся уже 27 лет. Еще в 91 году - в левом крыле корпуса произошел сильный пожар. Пламя уничтожило все - аудитории, учебный материал, перекрытия между этажами. Тогда - во время ликвидации огня погиб пожарный. С тех пор руководство университета не раз поднимало вопрос перед областным руководством о реконструкции… но тщетно.

"Намагалися багато разів і зверталися і перших осіб, зверталися і до обласної адміністрації, але все закінчилось тим, що були відсутні кошти", - говорит Юрий Удовенко, проректор Черкасского национального университета.

Единственное, на что удалось выбить деньги - это металлические балки. Они подпирают стены сгоревшего корпуса, чтобы не рухнули на головы студентов. Но похоже, в этом году дело дойдет и до капитального ремонта.

"- Тут є дуже гарний підвал - висота десь до трьох метрів. Там можна і лабораторії зробить і спортивне".

Эта комиссия из проектантов и застройщиков решила на месте проверить - в каком состоянии сгоревшая часть здания. Среди инспекторов - и нардеп Сергей Рудык, он помогает выбить деньги на проведение работ. Говорит, от увиденного - пришел в ужас.

"На початку, я навіть сам не уявляв собі на скільки великий масштаб робіт. Якби це не була частина великого корпусу інших приміщень, то можна б було навіть їх руйнувати, але вони є частиною архітектурного ансамблю, тому їх треба відтворювати і шукати варіанти по відтворенню. Зараз ми говоримо про 19 мільйонів на 2018 рік і приблизно про 29 мільйонів на 2019 рік", - говорит Сергей Рудык, народный депутат Украины.

Если у Черкасского университета появились шансы на восстановление корпуса, то у некоторых столичных вузов - такой перспективы нет. Это - театральный университет имени Карпенко Карого. Рядом с основным корпусом - недострой. Здание - начали возводить еще в 1976 году. С тех пор прошло 42 года и теперь здание - не подлежит реконструкции, его можно только снести. Еще один - недострой "прилепился" возле института международных отношений и журналистики. Здесь должен был располагаться спортивно-оздоровительный комплекс. Но дальше кирпичных стен - дело не двинулось.