Фіни - найщасливіша нація у світі. Про це свідчать останні дослідження ООН. У чому їхній секрет? І як їм вдалося обійти інші країни - дивіться в нашому наступному сюжеті.

Сірі вулиці, громадський транспорт, люди поспішають у справах. - На перший погляд - звичайні будні європейців. Якби не одне але - це Фінляндія і тут, живуть найщасливіші люди у світі! Ані похмура погода, ані буденні справи не заважають їм отримувати задоволення від життя.

"Якщо подивитися на вулиці Гельсінки, особливо взимку, - коли холодно і сніжно, складно повірити, що фіни - найщасливіша нація", - говорить Франк Мартела, студент.

Студент столичного інституту Франк Мартела давно цікавиться, чому фіни посідають перші місця у рейтингу щасливчиків.

"Задоволення від життя залежить від низки факторів: наскільки добре працюють інституції в країні, наскільки заможна держава, в якій ти живеш, чи велика різниця між бідними і багатими. Крім того, має значення, - чи люди довіряють владі, один Одному, який рівень корупції в країні і як вільно громадяни почуваються в ній. Усі ці чинники зазвичай мають найкращі показники у Фінляндії та інших країнах Північної Європи", - розповідає Франк Мартела, студент

Жодних секретів щастя фіни не мають. Кажуть - головне - що усі основні потреби виконуються. Частково - за рахунок держави, частково - завдяки самим фінам, які не чекають "мани з неба" і працюють. Щоправда, робота має приносити не лише задоволення, а й заробіток.

"Цілком можливо досягти балансу між роботою і особистим життям, коли люди закінчують працювати о четвертій-п'ятій годині і ще мають час на себе та родину", - запевняє Хенріка Тондер, підприємець.

Фінам і справді годі скаржитися! - Середня річна зарплата в країні - 26 тисяч євро. Їх цілком достатньо для задоволення від життя. Одне з найпопулярніших місць, де жителі проводять вільний час - фінська баня.

"Тут усі мають відносно рівні можливості. Нас цілком влаштовує такий ритм і спосіб життя - без різких падінь та підйомів", - стверджує Улла-Мая Рухіайнен, пенсіонерка.

Стабільність, високий рейтинг довіри до влади, суду, а також гарна освіта і система охорони здоров'я. Саме за це країна і посіла першу сходинку рейтингу найщасливіших націй у світі, згідно з останніми дослідженнями ООН. Щоправда, є одна ложка дьогтю, яку оминули в офіційній доповіді - це один з найвищих показників суїциду. Майже 14 людей зі 100 тисяч - вкорочують собі віку. Крім того, фіни забагато вживають алкоголю і сидять на анти-депресантах.