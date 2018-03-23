У Чернівцях горіла будівля транспортного коледжу [ Редактировать ]
У Чернівцях горіла будівля транспортного коледжу. Зайнялося під час занять, на верхньому поверсі. Студенти вибігали надвір, прихопивши із собою лише одяг. Що стало причиною займання - спробували дізнатися наші журналісти.
Їдкий запах диму другокурсниця Тетяна відчула на другій парі. Налякана дівчина - разом із одногрупниками - почала хутко збирати речі. І бігти до виходу. Вже в коридорі зрозуміла: горить третій поверх навчального корпусу.
"Казали, що горіла каптьорка, де було дуже багато макулатури. І там просто пішло все по третьому поверсі. Зараз я не знаю, що там горить", - говорить Тетяна Перуняк, студентка Чернівецького транспортного коледжу.
Студенти та викладачі повибігали на вулицю. Викликали рятувальників. Діти - налякані. Співробітники транспортного коледжу - мовчазні.
"- Ничего вы сейчас ни от кого не услышите - никто ничего не знает.
- Ви працюєте тут?
- Конечно!"
До місця пожежі одна за другою з'їжджаються машини рятувальників, працівників газової служби, обленерго. Поліція - відгороджує територію. Що спричинило займання - найближчим часом мають встановити фахівці.
"Зараз значну частину даху пошкоджено, ви бачите. Це мільйони, якщо не десятки мільйонів гривень. Це профільний ВУЗ, який готує фахівців Укрзалізниці - він в підпорядкування Міністерства транспорту", - повідомив Олексій Каспрук, міський голова Чернівців.
Самі ж студенти занепокоєні: бояться, що через масштабну пожежу - буде зірвано навчальний процес. А ще - переживають - аби уціліли їхні документи та залікові книжки.
"Все літо ми точно будемо вчитися. Залікові книги, напевно, всі там лишилися - всі заліки прийдеться заново здавати від першого курсу", - занепокоєний Павло Швець, студент Чернівецького транспортного коледжу.
Зараз чиновники шукають вільні приміщення - в інших навчальних закладах міста. І вже готують звернення до Кабінету Міністрів про виділення коштів - на відновлення будівлі та аудиторій.
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