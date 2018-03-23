Украинские аэропорты "Борисполь" (Киев) и "Львов" (Львов) договорились с ирландским лоукостером Ryanair о начале полетов из Украины.

Авиаперевозчик с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в "Борисполе".

"Сегодняшняя крупная сделка с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев. Авиакомпания продает дешевые билеты в Европе, средний тариф, как меня проинформировали, составляет 49 евро. Компания осуществляет 1800 маршрутов в 34 страны мира. Естественно, что договориться с подобным гигантом не так просто. Итак, поздравляю стороны с достижением соглашения на основе взаимной выгоды и комфорта для пассажиров", - заявил глава государства.

Ранее podrobnosti.ua рассказывали, куда можно полететь по низкой цене с Ryanair.