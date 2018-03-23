Популярную российскую певицу сняли с авиарейса за потасовку [ Редактировать ]
Певица Любовь Успенская устроила потасовку в самолете, направлявшемся из Москвы в Омск, передает Nation News.
Артистка не захотела расставаться со своей собакой на время полета.
По правилам авиаперевозок, животные должны находиться в переноске, однако Успенская отказалась выполнять соответствующее требование бортпроводницы и устроила потасовку.
Сообщается, что певица оттолкнула сотрудницу экипажа. В дело вмешались правоохранительные органы, в итоге Успенскую сняли с рейса.
Напомним, в России известный певец устроил стрельбу.
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