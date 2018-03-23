Артистка не захотела расставаться со своей собакой на время полета.

Певица Любовь Успенская устроила потасовку в самолете, направлявшемся из Москвы в Омск, передает Nation News.

Артистка не захотела расставаться со своей собакой на время полета.

По правилам авиаперевозок, животные должны находиться в переноске, однако Успенская отказалась выполнять соответствующее требование бортпроводницы и устроила потасовку.

Сообщается, что певица оттолкнула сотрудницу экипажа. В дело вмешались правоохранительные органы, в итоге Успенскую сняли с рейса.

Напомним, в России известный певец устроил стрельбу.