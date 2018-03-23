Во Франции мужчина захватил заложников в супермаркете [ Редактировать ]
На юге Франции в городе Треб недалеко от Каркасона вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете.
Об этом сообщает BFM TV.
По предварительным данным, вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11.15. Оттуда раздались выстрелы.
Полиция начала операцию по освобождению заложников.
Префектура Од предупредила граждан, что район супермаркета оцеплен и попросила их облегчить доступ для правоохранителей.
Французские СМИ также сообщают о том, что в Каркасоне за несколько минут до нападения неизвестный открыл огонь из окна автомобиля по трем полицейским, ранив одного из них. Автомобиль с нападавшим продолжил свой путь до города Треб, где водитель вошел в супермаркет Super U.
Напомним, в Барселоне взяли в заложники жену консула Мали.
по теме
Францію сколихнули масові акції протесту
Держслужбовці, залізничники, працівники авіакомпаній і вчителі оголосили загальнонаціональний страйк і вийшли на вулиці Парижа. Найбільше протестувальників обурюють реформи, які призведуть до масових скорочень.
Францію сколихнули масові акції протесту
Держслужбовці, залізничники, працівники авіакомпаній і вчителі оголосили загальнонаціональний страйк і вийшли на вулиці Парижа. Найбільше протестувальників обурюють реформи, які призведуть до масових скорочень.
Скандальний закон Макрона спричинив у Франції транспортний колапс
70 відсотків залізничників - сьогодні вийшли на роботу. Із перебоями працюють й паризькі аеропорти. 7 французьких профспілок оголосили страйк через новий кодекс праці, який підтримує Еммануель Макрон. Чим саме невдоволені люди?
Умер легендарный модельер
В возрасте 91 года скончался известный французский модельер Юбер де Живанши.
В Париже скончался известный советский актер
Советский актер театра и кино Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года.