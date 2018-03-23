В Киеве пройдет крупнейший Конгресс индустрии красоты Estet Beauty Expo [ Редактировать ]
С 28 по 30 марта в МВЦ столицы состоится крупнейшее профессионально-обучающее мероприятие beauty-рынка Украины, 18-й Конгресс индустрии красоты Estet Beauty Expo.
400 компаний-участников с 15 государств представят колоссальное разнообразие брендов, технологий и услуг для мастеров визажа, макияжа, косметологии, ногтевого сервиса, и парикмахерского искусства.
Тематические разделы Estet Beauty Expo включают:
- Конгресс по прикладной эстетике и косметологии;
- Nail Beauty Expo – выставку для профессионалов ногтевой индустрии;
- Hair Beauty Expo – выставку парикмахерской продукции и оборудования;
- Make-up Professional – выставку профессиональной косметики и аксессуаров для визажа.
Обучающая программа мероприятия содержит разнообразные чемпионаты, форумы, конференции и семинары для всех направлений beauty-индустрии.
По словам организатора - ДП "Премьер Экспо", задача обучающей программы - ежегодно повышать квалификационные стандарты и задавать тренд развития бьюти-бизнеса в Украине.
Конгресс известен своей репутацией - главной площадки для обучения, делового общения и презентации новинок среди профильных специалистов отрасли.
Участники используют возможности Estet Beauty Expo с целью продвижения бренда, расширения дилерской сети и решения множества других бизнес-задач в кратчайшие сроки.
Кроме того, разнообразные мастер-классы, конкурсы и специальные предложения на стендах участников будут радовать посетителей в течение всех трех дней выставки!
Читатели "Подробностей" могут посетить Конгресс Estet Beauty Expo бесплатно! Для этого необходимо зарегистрировать промокод PODROBNOSTI на сайте http://beautyexpo.com.ua/ru.