С 28 по 30 марта в МВЦ столицы состоится крупнейшее профессионально-обучающее мероприятие beauty-рынка Украины, 18-й Конгресс индустрии красоты Estet Beauty Expo.

400 компаний-участников с 15 государств представят колоссальное разнообразие брендов, технологий и услуг для мастеров визажа, макияжа, косметологии, ногтевого сервиса, и парикмахерского искусства.

Тематические разделы Estet Beauty Expo включают:

- Конгресс по прикладной эстетике и косметологии;

- Nail Beauty Expo – выставку для профессионалов ногтевой индустрии;

- Hair Beauty Expo – выставку парикмахерской продукции и оборудования;

- Make-up Professional – выставку профессиональной косметики и аксессуаров для визажа.

Обучающая программа мероприятия содержит разнообразные чемпионаты, форумы, конференции и семинары для всех направлений beauty-индустрии.

По словам организатора - ДП "Премьер Экспо", задача обучающей программы - ежегодно повышать квалификационные стандарты и задавать тренд развития бьюти-бизнеса в Украине.

Конгресс известен своей репутацией - главной площадки для обучения, делового общения и презентации новинок среди профильных специалистов отрасли.

Участники используют возможности Estet Beauty Expo с целью продвижения бренда, расширения дилерской сети и решения множества других бизнес-задач в кратчайшие сроки.

Кроме того, разнообразные мастер-классы, конкурсы и специальные предложения на стендах участников будут радовать посетителей в течение всех трех дней выставки!

Читатели "Подробностей" могут посетить Конгресс Estet Beauty Expo бесплатно! Для этого необходимо зарегистрировать промокод PODROBNOSTI на сайте http://beautyexpo.com.ua/ru.