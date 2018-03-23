Четыре человека погибли и еще три получили ранения в результате захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции. Также был ликвидирован мужчина, захвативший заложников.

Один из погибших - мясник, работавший в супермаркете. В магазине скончался еще один человек. Третья жертва, по предварительным данным, – пассажир угнанного злоумышленником автомобиля, сообщил мэр коммуны Треб Эрик Менасси, сообщает Le Figaro.

Правоохранители установили, что этот мужчина - выходец из Марокко. Во время атаки на супермаркет он называл себя сторонником ИГИЛ, требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама.

Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина зашел в супермаркет Super U около 11.15. Оттуда раздались выстрелы.