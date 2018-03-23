Правоохранители задержали на взятке в размере 1 000 долларов США госслужащего Министерства обороны Украины.

Задержанный - один из бывших руководителей Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Чиновник получил взятку от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией государственных предприятий Минобороны за то, чтобы руководство Главного управления имущества и ресурсов министерства не создавало препятствий в деятельности комиссии.

Ранее сообщалось, что чиновница требовала от инвалида взятку $1500 в Мариуполе.