Чиновник Минобороны "решал" вопрос за взятку в $1000 [ Редактировать ]
Правоохранители задержали на взятке в размере 1 000 долларов США госслужащего Министерства обороны Украины.
Задержанный - один из бывших руководителей Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
Чиновник получил взятку от председателя комиссии, которая занимается ликвидацией и реорганизацией государственных предприятий Минобороны за то, чтобы руководство Главного управления имущества и ресурсов министерства не создавало препятствий в деятельности комиссии.
Ранее сообщалось, что чиновница требовала от инвалида взятку $1500 в Мариуполе.
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