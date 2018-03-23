Далі про справу Савченко. Триває засідання Шевченківського районного суду столиці. Народному депутатові, яку звинувачують у замаху на життя високопосадовців та спробу захоплення влади в державі, досі не обрали запобіжний захід. Варто зазначити, що статті обвинувачення не передбачають внесення застави. Свіжі подробиці із зали суду -- знає Олександр Васильченко.

У чорній футболці з білим тризубом Савченко заводять до зали. Одразу ж нардеп звертається до журналістів.

За кілька хвилин розпочинається засідання. Перше клопотання - про переведення Савченко з-за ґрат на лаву до адвокатів. Суддя йде до нарадчої кімнати. Тим часом журналісти просять нардепа прокоментувати відео, яке напередодні генпрокурор продемонстрував у Верховній Раді.

"Прокоментуйте, будь-ласка вчорашнє відео. - Подивіться його ще раз уважніше. - Ми подивилися. Прокоментуйте. для чого ви зустрічалися з Рубаном? - Для звільнення полонених. Я це вже говорила".

Після перерви Савченко випускають в судову залу. Далі слово дають військовим прокурорам. Сторона звинувачення припускає, Савченко може впливати на хід слідства, знищити речові докази, а також втекти за межі країні. Тому попросили найсуровіший запобіжний захід.

"Прошу застосувати до Савченко запобіжний захід у виглядачі тримання під вартою не визначаючи розмір застави на 60 діб", - говорить Олександр Банник, прокурор Головної військової прокуратури.

Далі слово беруть не адвокати нардепа, а сама Савченко. Вона заявила, відсьогодні починає голодування.

"Я виходжу на голодовку з сьогоднішнього дня і показую ще раз всім невіруючим, бо я так само як і в російських в'язницях знаходжусь під камерами і тільки у ворога є докази, що я голодувала, тепер такі докази будуть і в української влади", - говорить Надія Савченко, народний депутат.

Всі звинувачення в свою адресу депутат спростовує. Стверджує, зброю з окупованих територій вивозила, але не для підготовки теракту.

"Тому поки що є дві людини і великий арсенал зброї і ким вони збиралися вбити всю верховну раду, уряд і президента. Збиралися! П чи збиралися, треба довести. Фантазія це чи не фантазія, правда чи не правда, ніякого злочину не було", - говорить Надія Савченко, народний депутат.

Вислухавши всі сторони, суддя відправився до нарадчої кімнати. Тим часом прокурори підкреслили, нардепу загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.