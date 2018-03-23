Захоплення заручників у Франції. Поліція взяла штурмом супермаркет, терориста вбито. Раніше невідомий увірвався до одного із супермаркетів у місті Треб на півдні Франції та, погрожуючи зброєю, взяв у заручники з півтора десятка людей. Троє осіб загинуло, 12 - поранені.

За словами очевидців, нападник був добре озброєний, вигукував "Алаху акбар" та вимагав звільнити Салаха Абдеслама, якого нині судять за причетність до організації серії терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, - тоді загинуло 130 осіб. Відомо, що перед захопленням супермаркету терорист вчинив напад на копів поблизу іншого міста -- Каркасона.

"Ми розглядаємо інцидент у Требі, як терористичний напад. Стосовно збройної атаки у Каркасоні, то вона була спрямована проти 4-х співробітників поліції. Одного з них поранено, втім, його стан некритичний", - говорить Едуард Філіпп, прем'єр-міністр Франції.