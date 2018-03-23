У Шевченківському суді Києва розглядають справу Надії Савченко

До суду вже надійшло клопотання про арешт. Приміщення суду посилено охороняє із сотня нацгвардійців. Савченко звинувачують у зазіханні на життя державних діячів, сприянні терористичній організації та спробі захоплення державної влади.