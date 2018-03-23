Савченко арестовали в зале суда [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Народного депутата Надежду Савченко взяли под стражу на 59 дней без возможности залога. Соответствующее решение принял Шевченковский суд Киева.
В частности, Савченко подозревают в организации теракта, покушения на жизнь президента и попытки изменения конституционного строя Украины. Эти статьи предусматривают меру пресечения как исключительно содержания под стражей.
Прокурор Александр Климович сообщил, что Надежде Савченко грозит пожизненное заключение, если ее вину докажут в суде.
В то же время, адвокаты Савченко утверждают, что обвинения против нее "не имеют реальной доказательной базы".
Ранее было опубликовано видео, как СБУ задержала Надежду Савченко.
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