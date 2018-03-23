Больше всего подорожали капуста, морковь и свекла.

С начала марта текущего года в Украине значительно повысились цены на некоторые социальные продукты питания.

К примеру, капуста прибавила в цене 24,5%, свекла + 26%, морковь + 51%, хлеб пшеничный + 20%, свинина + 5%, подводит статистику "Инфляционный барометр".

В то же время на некоторые социальные продукты цены несколько снизились.

В пятерку по ценовому спаду вошли макароны (-6,7%), колбасы (-4,5%), крупы гречневые (-3,3%), курятина (-2%) и масло (-1,3%).

Ранее также стало известно, на сколько подорожала пасхальная корзинка.