Цены на продукты: что рекордно подорожало в марте [ Редактировать ]
С начала марта текущего года в Украине значительно повысились цены на некоторые социальные продукты питания.
К примеру, капуста прибавила в цене 24,5%, свекла + 26%, морковь + 51%, хлеб пшеничный + 20%, свинина + 5%, подводит статистику "Инфляционный барометр".
В то же время на некоторые социальные продукты цены несколько снизились.
В пятерку по ценовому спаду вошли макароны (-6,7%), колбасы (-4,5%), крупы гречневые (-3,3%), курятина (-2%) и масло (-1,3%).
Ранее также стало известно, на сколько подорожала пасхальная корзинка.
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