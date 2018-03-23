Французские феминистки ополчились на бордель, в котором клиентов принимают не живые путаны, а куклы.

Теперь парижские власти рассмотрят жалобы на первый французский бордель с секс-куклами вместо проституток.

Жалобы, призывающие к закрытию заведения, подали феминистки, отметившие, что бордель пропагандирует культуру насилия.

"Разве мы можем оправдывать существование бизнеса, который основан на симулировании изнасилования женщин?", -возмущается представительница движения за права женщин Лоррэн Кестю.

Однако полицейские отказываются считать подобное соитие изнасилованием, они уже обыскивали бордель и не обнаружили никаких нарушений закона. Также они отметили, что заведение не представляет опасности для общественного порядка.

По документам публичный дом оформлен как игровой центр.

Клиенты могут взять напрокат одну из четырех кукол, чьи фотографии предоставлены на сайте. Часовая аренда игрушки обойдется им в 89 евро, за два часа придется отдать 149 евро. Доплатив 19 евро, можно получить шлем виртуальной реальности.

Ранее в Кривом Роге "накрыли" порностудию с 15-летними школьницами, а в Харьковской области педофил превратил кладбище в бордель.