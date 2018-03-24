США и до 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов - СМИ [ Редактировать ]
Соединенные Штаты и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями. Об этом сообщает Times.
В понедельник, 26 марта, из Москвы будет отозван посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, после чего начнется "беспрецедентно скоординированная" высылка российских дипломатов.
По данным издания, в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Совет нацбезопасности рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать из страны пока неопределенное количество российских дипломатов в ответ на нападение в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.
Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил, что на следующей неделе страны ЕС начнут волну высылки российских дипломатов и введут другие санкции.
Как известно, экс-полковника запаса ГРУ России Сергея Скрипал, который работал и на британские спецслужбы, и дочь Юлию отравили в британском г.Солсбери 4 марта. Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.
Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков в интервью ВВС сообщил, что Скрипаль писал Владимиру Путину и просил предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию. Однако в Кремле это заявление опровергают.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, кто несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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