Скандал на полигоне "Широкий лан": кого привлекут к ответственности [ Редактировать ]
В Николаевской области к ответственности привлечены ряд должностных лиц из командного состава на полигоне "Широкий лан" за создание ненадлежащих условий для жизни личного состава. Об этом в субботу, 24 марта, на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - сказал Гуцуляк.
При этом он не уточнил, кто именно из офицеров будет отвечать за беспорядок.
Напомним, что прокуратура выясняла причины пожара на полигоне "Широкий лан".
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