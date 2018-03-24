В Николаевской области к ответственности привлечены ряд должностных лиц из командного состава на полигоне "Широкий лан" за создание ненадлежащих условий для жизни личного состава. Об этом в субботу, 24 марта, на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - сказал Гуцуляк.

При этом он не уточнил, кто именно из офицеров будет отвечать за беспорядок.

Напомним, что прокуратура выясняла причины пожара на полигоне "Широкий лан".