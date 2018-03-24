В Антарктиде обнаружили лестницу невероятных размеров [ Редактировать ]
В Антарктиде заметили лестницу, которая ведет на гору. Древняя постройка, если находка вообще ею является, начала выступать изо льда. Об это пишет "Сегодня".
Ученые пока отказываются комментировать постройку, поэтому пользователи сети выдвигают свои версии относительно объекта. Так, в Арктике может таять древний город, даже та самая Атлантида.
Либо же сооружение - вовсе не лестница, а вентиляционная система базы инопланетян. К слову, уфологи давно подозревают, что на территории вековых льдов пришельцы ведут активную деятельность.
Антарктида давно привлекает внимание любителей паранормального и мистического. Раньше уфологи не имели возможности исследовать континент, однако современные технологии изменили положение вещей.
Напомним, что ранее в Антарктиде обнаружили уникальные пирамиды.
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