Скандал с Facebook: в Лондоне обыскали офис Cambridge Analytica [ Редактировать ]
Офисы компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в несанкционированном сборе данных пользователей Facebook с целью влияния на выборы в США, обыскали следователи управления по защите информации (Information Commissioner's Office, ICO). Об этом сообщает Reuters.
Обыски нескольких лондонских офисов производили 20 служащих. Все следственные действия проводились по решению Высокого суда Лондона, который предоставил ордер на обыск.
"Теперь нам нужно будет оценить и рассмотреть доказательства, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах и делать какие-либо выводы", - сообщил представитель пресс-службы ICO
Напомним, что ранее Цукерберга вызвали на допрос.
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