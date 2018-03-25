Гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

25 марта - благополучный день для решения любых проблем, кроме финансовых.

Овен

Постарайтесь уделить как можно больше времени близким, отложите решение рабочих вопросов на завтра.

Телец

Сегодня действуйте уверенно и настойчиво, не отказывайтесь от новых дел, даже если они кажутся бесполезными.

Близнецы

Полагайтесь на интуицию, принимая решения. Вас ждут небольшие траты, но вложенные деньги непременно вернутся.

Рак

Если вы запланировали крупную покупку, подумайте дважды, действительно ли вам нужна эта вещь. Да и в целом стоит быть осторожнее с деньгами.

Лев

Сократите количество развлечений, уделите время саморазвитию и усовершенствованию навыков.

Дева

Вас ждут предложения, от которых вы не сможете отказаться. Ваше очарование покорит всех окружающих.

Весы

У вас начинается активный период, постарайтесь завершить все дела, кроме финансовых (остерегайтесь жуликов и мошенников).

Скорпион

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Обязательно записывайте все идеи, которые придут сегодня.

Стрелец

У вас получится все запланированное, дела будут идти легко.

Козерог

Не стесняйтесь просить о помощи, если чувствуете, что не справляетесь. Это вовсе не признак слабости.

Водолей

Определите четкие границы своих возможностей. не перенапрягайтесь и не берите лишней работы.

Рыбы

Не принимайте важных решений, дождитесь более подходящего момента. Остерегайтесь сплетен и клеветы.

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