В Киеве за пьяное вождение задержали экс-главу патрульной полиции Харькова [ Редактировать ]
В Киеве после преследования задержали бывшего руководителя харьковской патрульной полиции Евгения Мельника за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
Возле ТРЦ "Lavina" автомобиль Mitsubishi Lancer проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего за ним началось преследование. Остановили его на улице Рубежовской.
"Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, он оказывал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо (нападение на работника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа)", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Одессе в результате смертельного ДТП тела вырезали из авто.
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