Скандал с Facebook: Еврокомиссия примет жестокие меры против соцсети [ Редактировать ]
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о "жестких мерах" в отношении социальной сети Facebook, которая оказалась замешана в скандале с личными данными пользователей. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо.
Она потребовала от руководства Facebook официального заявления по ситуации.
"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени оказались затронуты европейские пользователи", - уточнила политик.
Юрова подчеркнула, что правительство США и ответственные ведомства заверили Евросоюз, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер". Одновременно с этим "европейский ответ" должны дать и соответствующие ведомства по защите данных в Европе.
"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия", - заявила еврокоммисар.
Напомним, что в Лондоне обыскали офис Cambridge Analytica.
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