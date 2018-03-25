Скандал с Facebook: Цукерберг выкупил рекламные полосы ради извинений [ Редактировать ]
Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за утечку личных данных из профилей соцсети, выкупив рекламные полосы в нескольких местных изданиях. Об этом сообщает The Mirror.
Объявление с извинениями Цукерберга появилось на последних полосах сразу в четырех известнейших газетах, в том числе The Observer, принадлежащей The Guardian, которая одной из первых рассказала об утечке данных из Facebook.
Заявление Цукерберга во многом схоже с тем, что было им сделано несколько дней назад в интернет-пространстве. В частности, он вновь признал, что в 2014 году стороннее приложение смогло собрать данные 50 миллионов пользователей, которые затем были использованы для исследования аудитории.
Напомним, что Еврокомиссия примет жестокие меры против соцсети Facebook.
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