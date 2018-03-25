В воскресенье, 25 марта, в российском городе Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". В результате погибли три ребенка и женщина, еще 26 человек пострадали. Всего эвакуировали более 100 посетителей ТЦ.

В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направлена лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что в России горит крупный ТЦ.