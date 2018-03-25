В России горит крупный ТЦ: названо количество погибших (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 марта, в российском городе Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". В результате погибли три ребенка и женщина, еще 26 человек пострадали. Всего эвакуировали более 100 посетителей ТЦ.
В МЧС сообщили, что очаг возгорания находится на верхнем этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.
Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров.
К тушению пожара привлекли более 210 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия направлена лаборатория для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе.
Напомним, ранее сообщалось, что в России горит крупный ТЦ.
по теме
В России горит крупный ТЦ: люди выпрыгивают из окон (видео)
В городе Кемерово, что в России, вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.
Под Львовом в историческом здании произошел крупный пожар
В городе Хыров Львовской области горело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовал отель
Пожар в Киеве: припаркованные машины перекрыли дорогу спасателям
В Шевченковском районе Киева на улице Парково-Сырецкой (бывшая улица Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании.
В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом.
Под Одессой 6-летнюю девочку изувечили уличные собаки
В Лиманском районе Одесской области 6-летнюю девочку изувечили уличные собаки.