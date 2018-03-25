Под Киевом бабушку с детьми взяли в заложники [ Редактировать ]
Под Киевом в населенном пункте Великополовецком ограбление магазина закончилось захватом заложников. По информации пресс-службы областной Нацполиции и СБУ, четверо мужчин напали на продавца магазина.
Злоумышленники избили продавца, связали ему руки и ноги и похитили 14 тысяч гривен и скрылись на авто. Во время бегства от преследования в Белой Церкви водитель не справился с управлением и съехал в кювет - грабители бросились бежать.
Двое злоумышленников забежали в подъезд многоэтажки и ворвались в одну из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. По просьбе их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках женщину.
Полиции удалось освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать грабителей. Вскоре задержали остальных членов банды.
На момент задержания в авто с иностранными номерами полицейские обнаружили вещдоки. Грабителями оказались жителями Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные ранее были судимы за совершение тяжких имущественных преступлений.
Напомним, что во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский.
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