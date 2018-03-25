Под Киевом в населенном пункте Великополовецком ограбление магазина закончилось захватом заложников. По информации пресс-службы областной Нацполиции и СБУ, четверо мужчин напали на продавца магазина.

Злоумышленники избили продавца, связали ему руки и ноги и похитили 14 тысяч гривен и скрылись на авто. Во время бегства от преследования в Белой Церкви водитель не справился с управлением и съехал в кювет - грабители бросились бежать.

Двое злоумышленников забежали в подъезд многоэтажки и ворвались в одну из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. По просьбе их бабушки злоумышленники отпустили детей, однако оставили в заложниках женщину.

Полиции удалось освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать грабителей. Вскоре задержали остальных членов банды.

На момент задержания в авто с иностранными номерами полицейские обнаружили вещдоки. Грабителями оказались жителями Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Все задержанные ранее были судимы за совершение тяжких имущественных преступлений.

Напомним, что во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский.