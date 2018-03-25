МИД Польши сделало громкое заявление об украинских героях [ Редактировать ]
Польша не хочет "выбирать героев" для Украины и влиять на содержание украинских учебников по истории. Об этом сообщает Wpolityce со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого.
"Мысль о том, что Варшава намерена выбирать героев Украины или влиять на содержание украинских учебников по истории, полностью неоправдана", - заявил Цихоцкий.
Он также отметил, что Варшава "не согласится с потерей права на погребение" поляков. Он также подчеркнул, что Киев не был заинтересован в создании комиссии по историко-правовому диалогу и в эксгумации польских захоронений.
Напомним, 26 января появилась информация, что Сейм Польши поддержал закон о запрете пропаганды в Польше идеологии украинских националистов.
Закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов касается только тех, кто публично отрицает эти события, и не касается исследователей. Согласно законопроекту, за использование выражения "польские лагеря смерти" будет грозить штраф или лишение свободы на три года.
Напомним, что в Польше задержали украинцев.
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